رياضة | بليندا بنتشيتش تعلن انسحابها من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بليندا بنتشيتش تعلن انسحابها من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت بليندا بنتشيتش المصنفة الثامنة عالميا الانسحاب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هذا العام لتنضم لقائمة طويلة من الغائبات عن المسابقة في خضم جائحة كوفيد-19.

وأعلنت بنتشيتش قرارها على تويتر يوم السبت كما أكدت أنها ستغيب عن بطولة وسترن آند ساوثرن المفتوحة، التي ستقام هذا العام في نيويورك بدلا من سينسناتي، استعدادا لأمريكا المفتوحة في الفترة من 31 أغسطس وحتى 13 سبتمبر.

وقالت بنتشيتش:" لقد اتخذت القرار الأصعب بالغياب عن الرحلة الأمريكية إلى نيويورك وسأعود للبطولات في روما الشهر المقبل".

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وأضافت:" أتطلع إلى العودة إلى نيويورك العام المقبل وأتمنى التوفيق لكل المتنافسات هناك في الأسابيع المقبلة".

وأصبحت اللاعبة السويسرية، التي بلغت قبل نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي، أحدث المنسحبات من أول عشر مصنفات في العالم بعد الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى والكندية بيانكا أندريسكو المصنفة السادسة والأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة والهولندية كيكي بيرتنز المصنفة السابعة.

وبانسحاب بنتشيتش، فإن سيرينا وليامز ستكون الوحيدة المشاركة هذا العام من بين اللاعبات اللاتي بلغن قبل نهائي العام الماضي.

وستقام بطولة أمريكا المفتوحة دون مشجعين ومع اتخاذ إجراءات صحية صارمة واختبارات دورية لمحاولة منع انتشار الفيروس.