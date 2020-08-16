رياضة | علي الطرابيلي: المصري صاحب حق في أزمة الانسحاب من مباراة الإسماعيلي.

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر علي الطرابيلي: المصري صاحب حق في أزمة الانسحاب من مباراة الإسماعيلي. والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه صاحب حق في أزمة الانسحاب من مباراة الإسماعيلي.

وقال الطرابيلي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" وفد نادي المصرى المكون من محمد الخولي وعدنان حلبية لعرض وجهة نظر النادي على مسئولي اتحاد كرة القدم المصري".

وأضاف: "لم ينتهي التحقيق مع أحمد مسعود مع حارس المصري، والموضوع سيظهر نتائجه خلال الساعات المقبلة".

وتابع الطرابيلي: "طرحنا وجهة نظر النادي بمنتهي الشفافية، وبأسماء اللاعبين المصابين، والمتاحين، وباقي الغيابات، ولم يكن لدينا سوى 8 لاعبين فقط، بالإضافة إلى باقي الجهاز الفني، ما عدا محمود عطا".

Advertisements

وواصل: "كان من المستحيل أن نخوض لقاء الإسماعيلي، ونتعشم أن يتفهم مسئولي اتحاد الكرة الموقف، لم نتعمد الانسحاب أمام الإسماعيلي، وخوضنا لقاء الزمالك، لو كان لدينا لاعبين جاهزين كنا سنخوض المباراة

وأكمل: "نريد من اتحاد الكرة البحث عن الحقيقة، نري أن المصري على حق، ولم يكن هناك أي نية للانسحاب مطلقا، لكن الظروف وضعت الفريق في مأزق".

وزاد: "النادي الإسماعيلي توجه لأداء المباراة، كان قرار إجباري من اتحاد كرة القدم، ولو لم يتوجه لخوض اللقاء كان سيتعرض للعقوبة، لكن كان هناك تعاطف كبير من النادي الإسماعيلي تجاه المصري، وكانوا يتمنوا عدم اتجاه ناديهم لخوض اللقاء، لكن الجماهير يكون لها رأي ومجالس الإدارات لها أراء آخرى".

وواصل:" نتحدث في حق المصري فقط، والموقف قد يتكرر بالانسحاب أمام الاتحاد السكندري، وهناك مسحة طبية خلال الساعات المقبلة".

وأتم:" حل الموقف كان يتوجب على اتحاد الكرة تأجيل كل المباريات من قبل لقاء الحرس، خاصة بعد ظهور 16 حالة، وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، فترة استكمال كأس مصر كان من الممكن خوض المباريات المؤجلة خاصة بعد خروج بعض الأندية من البطولة، نحن أصحاب حق ونتمنى الاستجابة".