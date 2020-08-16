رياضة | غليان في الأهلي بسبب شريف إكرامي.. واتجاه لتغريمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غليان في الأهلي بسبب شريف إكرامي.. واتجاه لتغريمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت أزمة جديدة داخل النادي الأهلي، بسبب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الساعات الأخيرة.

جاء ذلك بسبب تغيب حارس المرمى عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تأكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، وخروجه من حسابات فايلر.

وتواجد شريف إكرامي في التدريبات بشكل منتظم، قبل الغياب عن معسكرات الفريق فقط، لكن الفترة الأخيرة شهدت ظهوره في التدريبات بشكل قليل.

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ويغيب شريف إكرامي منذ فترة، ولكن لجنة التخطيط بالأهلي بدأت في الإستفسار عن ذلك، خاصة بعدما فشل الأهلي في ضم رمضان صبحي بشكل نهائي، والذي يرتبط بعلاقة نسب مع الحارس.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة، القت شريحة كبيرة من جمهور الأهلي، باللوم على شريف ووالده إكرامي الشحات، حيث حملتهم مسؤولية رفض رمضان صبحي، البقاء في الأهلي، وتفضيل عرض بيراميدز الأعلى ماليًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي بصدد توقيع غرامة مالية على شريف إكرامي بعد غيابه عن التدريبات، وكان آخرها مران اليوم، ومطالبة الحارس بالانتظام في المران، خاصة وأنه يحصل على مستحقاته كاملة مثل بقية اللاعبين