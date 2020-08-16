رياضة | خالد مهدي يعلن جاهزية الإنتاج الحربي لمواجهة المقاولون

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد مهدي يعلن جاهزية الإنتاج الحربي لمواجهة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، على جاهزية فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

وقال مهدي عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" مختار مختار تحدث مع اللاعبين وطالبهم بتحقيقة نتيجة إيجابية قبل لقاء الأهلي، وطالب لاعبي الانتاج بتقديم أفضل مستوى أمام الأهلي".

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وأضاف:" مباراة المقاولون العرب غدا صعبة، بسبب المجهود الكبير الذي بذله اللاعبين أمام الأهلي، كنا متقدمين في النتيجة، وهناك ركلة جزاء لم تحتسب".

وواصل:" مواجهة المقاولون تختلف تماما عن الأهلي، ويوم الجمعة سنواجه إنبي، هناك ضغط رهيب في المباريات ولم نخوض فترة إعداد، بعض اللاعبين شاركوا في المباراة وكانوا عائدين للتدريبات منذ 6 أيام فقط".

وأكمل:" كل اللاعبين جاهزين للمباراة ولا توجد غيابات، ونتيجة المسحة الطبية جاءت سلبية".