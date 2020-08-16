رياضة | مانشستر يونايتد يخشى مفاجآت إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يخشى مفاجآت إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع فوز كل منهم بلقب البطولة مرة واحدة على الأقل، ستكون الفرق الأربعة التي بلغت المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي على موعد مع اختبار صعب وذلك عندما تخوض هذه الفرق المرحلة قبل الأخيرة نحو منصة التتويج باللقب.

ويلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع أشبيلية اليوم الأحد ثم يلتقي انتر ميلان الإيطالي مع شاختار دونيتسك الأوكراني غدًا الإثنين.

ورغم تأهل الفائز بلقب البطولة إلى دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال في الموسم التالي، لا تحظى مسابقة الدوري الأوروبي بالمكانة اللائقة أحيانا لدى مقارنتها ببطولة دوري الأبطال التي تدر عائدات مالية كبيرة للمشاركين فيها.

ولكن مع الصدام القوي في كل مباراتي المربع الذهبي للنسخة الحالية بالدوري الأوروبي، سيكون تحقيق المجد وإحراز اللقب في هذه النسخة حافزا قويا لجميع فرق المربع الذهبي لاسيما وأن جميع هذه الفرق حجزت مقاعدها بالفعل في دوري الأبطال للموسم المقبل بغض النظر عما ستقدمه في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وحجزت فرق مانشستر يونايتد وأشبيلية وانتر وشاختار مقاعدها بدوري الأبطال للموسم المقبل من خلال نتائجها في بطولات الدوري المحلي ببلادها هذا الموسم.

والآن، يطمح كل من الفرق الأربعة إلى تتويج هذا الموسم، الممتد بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ، بلقب من خلال مسابقة الدوري الأوروبي.

واحتاج مانشستر يونايتد، الفائز بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات سابقة والمتوج بلقب الدوري الأوروبي في 2017، إلى وقت إضافي للتغلب على كوبنهاجن الدنماركي في دور الثمانية لبلوغ المربع الذهبي.

ويدرك مانشستر يونايتد أنه إذا أراد بلوغ نهائي البطولة المقرر يوم الجمعة المقبل فلن يكون لديه أي هامش للخطأ في مواجهة أشبيلية اليوم في كولونيا التي تحتضن فعاليات الأدوار النهائية للبطولة والتي تقام بدون جماهير.

ويستعيد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بعض لاعبيه الأساسيين خلال هذه المباراة حيث يستطيع لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش المشاركة في التشكيلة الأساسية كما قد تشهد المباراة عودة فيكتور ليندلوف إلى دفاع الفريق.

Advertisements

وقال سولشاير إن فريقه يصر على إنهاء المهمة بإحراز لقب البطولة بعدما سقط في المربع الذهبي لكل من بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأوضح :"خضنا المربع الذهبي في بطولتين سابقتين هذا الموسم ولكننا نريد استكمال المشوار هذه المرة".

وأضاف :"بلوغ المربع الذهبي أمر جيد ولكنه ليس جيدا بالدرجة الكافية لمانشستر يونايتد... مستوى الفريق يتطور، والفريق أصبح أكثر تعطشا. وعلينا أن نتأكد أن شعورنا بالإخفاق في المربع الذهبي لبطولتين أخريين سيساعدنا على صنع الفارق هنا حيث نحتاج لهذا اللقب أكثر من منافسينا".

ويستعيد جولين لوبيتيجي المدير الفني لأشبيلية في هذه المباراة جهود لاعب خط وسطه الصربي نيمانيا جوديلي بعدما ثبتت إصابته قبل أسبوعين بفيروس "كورونا" المستجد حيث غاب اللاعب عن مباراة الفريق التي فاز فيها على وولفرهامبتون الإنجليزي في دور الثمانية للبطولة ولكنه أكد على وسائل التواصل الإجتماعي أمس الأول الخميس أنه أصبح على ما يرام وأنه في الطريق إلى ألمانيا لينضم إلى زملائه بالفريق.

وتشهد المباراة مواجهة خاصة بالنسبة للاعب خيسوس نافاس ظهير أيمن فريق أشبيلية حيث لعب من قبل لمدة أربعة مواسم في صفوف مانشستر سيتي الجار والمنافس العنيد لمانشستر يونايتد.

وصرح اللاعب على موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) قائلا : "لعبت أمام مانشستر يونايتد عدة مرات. أتذكر أجواء وحماس مباريات الدربي المحلية بين قطبي مانشستر".

وأضاف : "مانشستر يونايتد منافس قوي وصعب يضم بين صفوفه لاعبين يتسمون بالسرعة في الهجوم ، ولكننا يجب أن نركز على نقاط القوة بفريقنا".

ويقضي خيسوس /34 عاما/ فترة احترافه الثانية في أشبيلية كما يحمل شارة قائد الفريق.

وقال خيسوس : "سيكون أمرا خاصا بالنسبة لي كقائد للفريق وكلاعب في أشبيلية أن أفوز باللقب".

وتستضيف مدينة دوسلدورف الألمانية المباراة الثانية في المربع الذهبي بعد غد الاثنين حيث يلتقي شاختار الفائز بلقب البطولة بمسماها القديم (كأس الاتحاد الأوروبي) عام 2009 مع انتر الذي توج أيضا بلقب كأس الاتحاد الأوروبي في 1991 و1994 و1998.