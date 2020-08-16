شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تربك الزمالك قبل مباراة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعاني الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من بعض الغيابات التي تؤثر على أدائه، بسبب الإصابات والإيقافات، منذ عودة الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز، بعد غياب طويل استمر لأكثر من 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، مما ترتب عليه إيقاف النشاط الرياضي في أغلب دول العالم.

ويغيب عن القلعة البيضاء بمباراة نادى مصر المقبلة، في الجولة العشرين لبطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء، يوسف أوباما الذي يواصل برنامجه التأهيلى بعد الإصابة العضلية التي لحقت به قبل بداية الدورى العام وأثناء معسكر الإعداد، بالإضافة إلى عبدالله جمعة الذي يعانى من إصابة، لكن ابتعاده الرئيسى عن الفريق بسبب أحداث شغب مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، والتي شملت عقوباتها أيضا محمود عبدالرازق شيكابالا، وإمام عاشور، كما غاب حازم إمام عن المباراة الماضية أمام مصر المقاصة بسبب شكواه من الإجهاد العضلى، وسينضم للتدريبات ليخضع لاختبار طبى قبل الإعلان عن قائمة المباراة.

ومن المتوقع أن يغيب محمد حسن عن المباراة المقبلة نظرا لتعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية، وهو ما أجبره على الخروج من الملعب بعد أقل من 10 دقائق على بداية مباراة مصر المقاصة.