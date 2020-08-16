شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يأمل في التعاقد مع محمد صلاح والصفقة قد تكلف النادي 120 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على ما يبدو أن يوفنتوس ما زال يبحث عن الطريق لتدعيم صفوفه لتحقيق دوري أبطال أوروبا بعدما فشل رونالدو ورفاقه في تحقيق ذلك، وهذه المرة بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكشف تقرير لموقع «كالتشيو ميركاتو» أن أندريا بيرلو، المدير الفنى لنادى يوفنتوس، وضع محمد صلاح ضمن حساباته من أجل ضمه لصفوف الفريق، بشرط توافر الأموال في خزينة «البيانكونيرى»، وذلك ببيع عدد من لاعبي الفريق لتوفير تمويل للصفقة.

وقال الموقع، إن صفقة التعاقد مع محمد صلاح ستكلف خزينة يوفنتوس نحو 120 مليون يورو، الأمر الذي قد يدفع الإدارة لبيع عدد من اللاعبين، مثل الأرجنتينى باولو ديبالا الذي دخل دائرة اهتمامات ريـال مدريد الإسباني.

وأكد الموقع أنه في حال تعاقد ريـال مدريد مع الدولي الأرجنتيني بالو ديبالا، ستتوفر الأموال للتعاقد مع صلاح، وسيكون ثاني أعلى راتب في الفريق بعد كريستيانو رونالدو.

وسبق لصلاح اللعب في الدوري الإيطالي لفريقي فيرونتينا وروما قبل الانتقال إلى ليفربول في موسم 2017.

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