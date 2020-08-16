شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يأمل في التعاقد مع محمد صلاح والصفقة قد تكلف النادي 120 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على ما يبدو أن يوفنتوس ما زال يبحث عن الطريق لتدعيم صفوفه لتحقيق دوري أبطال أوروبا بعدما فشل رونالدو ورفاقه في تحقيق ذلك، وهذه المرة بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.
وكشف تقرير لموقع «كالتشيو ميركاتو» أن أندريا بيرلو، المدير الفنى لنادى يوفنتوس، وضع محمد صلاح ضمن حساباته من أجل ضمه لصفوف الفريق، بشرط توافر الأموال في خزينة «البيانكونيرى»، وذلك ببيع عدد من لاعبي الفريق لتوفير تمويل للصفقة.
وقال الموقع، إن صفقة التعاقد مع محمد صلاح ستكلف خزينة يوفنتوس نحو 120 مليون يورو، الأمر الذي قد يدفع الإدارة لبيع عدد من اللاعبين، مثل الأرجنتينى باولو ديبالا الذي دخل دائرة اهتمامات ريـال مدريد الإسباني.
وأكد الموقع أنه في حال تعاقد ريـال مدريد مع الدولي الأرجنتيني بالو ديبالا، ستتوفر الأموال للتعاقد مع صلاح، وسيكون ثاني أعلى راتب في الفريق بعد كريستيانو رونالدو.
وسبق لصلاح اللعب في الدوري الإيطالي لفريقي فيرونتينا وروما قبل الانتقال إلى ليفربول في موسم 2017.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
96,336
-
تعافي
58,835
-
وفيات
5,141
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يأمل في التعاقد مع محمد صلاح والصفقة قد تكلف النادي 120 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.