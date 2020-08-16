شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس منح الفرصة للناشئين أمام نادي مصر قبل «القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إعطاء الفرصة لعدد كبير من الناشئين خلال مباراة نادي مصر، والمقرر اقامتها بعد غد الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويرغب كارتيرون في إعطاء بعض اللاعبين الأساسيين راحة خلال مباراة مصر المقبلة، وذلك استعدادا للمباراة المهمة والمرتقبة، أمام الأهلي، في قمة الكرة المصرية، والمقرر إقامتها السبت المقبل.