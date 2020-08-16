شكرا لقرائتكم خبر عن «الفار» يُشعل أزمة قوية بين الحكام ومخرجي المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مخرجو مباريات الدوري الممتاز، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بضرورة التدخل لحسم تضارب القرارات مع حكام المبارايات، حيث اتهم مخرجو المباريات الحكام بتوريطهم في الكرات المشكوك فيها.

ويشهد اتحاد الكرة حاليا اجتماعا ثلاثيا بين محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، وإبراهيم مبارك، ووجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، لحل هذه الأزمة.

وكشف أحد المخرجين المباريات أن الحكام وضعوهم في عدة مشاكل كثيره كان آخرها في مباراة الزمالك ومصر المقاصة، بعد إعادة الكرة للمشاهدين قبل ذهاب إبراهيم نور الدين لمشاهدتها في جهاز الفار.

وتابع: «الطبيعي أن تتم إعادة الكرة للمشاهد لحين حسمها من قبل حكم المباراة، مثلما حدث في دول العالم، إلا أن الحكام وكان آخرهم محمود عاشور في مباراة الإنتاج الحربي والأهلى والذي كان مصرا على التنبيه على الحكام بعدم إعادة الكرة المشكوك فيها لحين حسمها بنفسه، وهو أمر خاطئ».

واتهم المخرج حكام المباريات خصوصًا ممن جلسون في السيارات المخصصة للفار، بعدم الدراية كاملة بقانون إعادة اللعبة لعدم تدريبهم جيدًا على تطبيق الفار، وعدم درايتهم بتقسيم الملعب كما هو المعتاد.

Advertisements