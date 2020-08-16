شكرا لقرائتكم بعد واقعة التجمع.. مرتضى منصور يستقبل "بائع التين الشوكى فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن مرتضى منصور رئيس النادى قرر استقبال بائع التين الشوكى، صاحب الواقعة الشهيرة في التجمع الخامس، وذلك في مقر نادى الزمالك خلال الأسبوع الجارى، تلبية لطلب البائع الذى أبدى رغبته في العمل داخل قلعة ميت عقبة، حيث قال أحمد مرتضى عبر حسابه على "تويتر":"المستشار مرتضى منصور يلبي نداء المواطن المحترم بائع التين.. نادي الزمالك ورئيسه في انتظاره للمقابلة هذا الاسبوع لتحقيق أمنيته إن شاء الله".



التين الشوكي

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وكان هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، قد علق على واقعة إهانة بائع "التين الشوكى"، قائلاً: "هناك فارق بين تطبيق القانون والتعسف فى تطبيقه، وكان يجب على الموظفة أن تتعامل بالقانون دون تعسف، وهذا ما عرضها للمسألة"، مشدداً على أن مساعد وزير الإسكان استدعى البائع وقام بتعويضه عن خسائره فى هذه الوقعة.

وأضاف "يونس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر التليفزيون المصرى، قائلاً:"استدعى المواطن وعوضه بأكثر بكثير من قيمة التين.. ورغم ذلك مستمرون ومصرون على تطبيق القانون ولكن دون إهانة أحد".

وأكد المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة توازن فى تطبيق القانون ولا تتعسف فى تطبيقه، وتابع: "مستمرون فى مواجهة كافة المظاهر العشوائية حتى لا تنتقل إلى المدن الجديدة".

وكان فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة مع أحد الباعة الجائلين، وهو صاحب "عربة تين" بأحد الشوارع، وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض، وكلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب الموظفة بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأبدى بائع التين الشوكى فى مداخلة مع برنامج "التاسعة" رغبته فى العمل داخل نادى الزمالك ليعلن أحمد مرتضى منصور استجابة رئيس النادى لمطلبه.