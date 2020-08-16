شكرا لقرائتكم الإسماعيلى: التفاوض على الأرض شعارنا مع فخر الدين بن يوسف لتمديد عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أنه تم التوجه لخوض لقاء المصري البورسعيدي، بعد مخاطبات رسمية من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة المباراة في موعدها. وقال أبوجريشة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو: "الأمور بدأت يحدث فيها حلول بشأن عودة اللاعبين الأجانب، كان هناك بعض الأزمات بسبب التأشيرات، نحتاج اللاعبين في المباريات المقبلة".

وأضاف: "صفحة لقاء المصري اغلقت تماما، لدينا علاقات تاريخية مع الفريق البورسعيدي، أرسلنا أكثر من استفسار لاتحاد الكرة، وتم التأكيد على إقامة المباراة في موعدها". وواصل:" قمنا بتأخير السفر إلى الإسكندرية، حتى صدور بيان من الجبلاية بإقامة المباراة في موعدها، لم نكن نمانع مطلقا في تأجيل المباريات". وأكمل:" الحالات في الإسماعيلي كانت سلبية، وكنا جاهزين للمباراة، ونتمني الشفاء لجميع لاعبي والجهاز الفني لفريق المصري، ولا نعرف ماذا سيفعل اتحاد الكرة بشأن تلك المباراة".

وحول تجديد عقد فخر الدين بن يوسف، قال:" تحدثنا مع اللاعب للحضور إلى مصر من أجل الجلوس مع الإدارة والتفاوض على أرض الواقع بشأن البقاء مع الفريق، نتمنى أن يتواجد في صفوف الإسماعيلي، لو أراد التجديد".

وتطرق للحديث عن باهر المحمدي، وقال:" اللاعب بدأ يتدرب معنا، وهو من أهم اللاعبين في الإسماعيلي، وتلقى بعض العروض الرسمية، لكن إدارة النادي تمسكت به في ظل حاجة الفريق لجهوده، متمسكين بكل اللاعبين، ومستغرب من الحديث كثيرا عن موقف باهر وعبدالرحمن مجدي".

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وأكد:" مجلس الإدارة متمسك بكل اللاعبين، خاصة أن وضع الإسماعيلي في جدول الدوري لا يليق به، ولدينا مواجهات قوية في البطولة العربية، ونحتاج مساندة قوية من الجماهير والإعلام"

ويستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريباته اليوم الأحد، استعدادا للقاء وادى دجلة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية ، لحساب الجولة العشرين بمسابقة الدورى المحلى ، وكان جوميز قد منح لاعبيه راحة قصيرة من المران أمس السبت ، وكان الحكم أحمد الغندور قد أعلن فوز الإسماعيلى بشكل اعتبارى على المصرى ، نظرا لعدم حضور لاعبى الأخير خلال اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 للمسابقة.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.