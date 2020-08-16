شكرا لقرائتكم الخماسى الحديث يفاضل بين 3 مدن لاستضافة مونديال الشباب والناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل اتحاد الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان ، بين القاهرة والإسكندرية والغردقة ، لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب والتي تستضفها مصر في شهر فبراير المقبل ، حيث أرسل الاتحاد لجنة لمعاينة الملاعب التي تقدر علي استضافة البطولة في الإسكندرية ، ثم ارسال اللجنة إلي الغردقة للمعاينة هناك أيضاً قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المحافظة التي تستيضيف البطولة وارسالها إلي الاتحاد الدولي للعبة .

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، قد اجتمع خلال الفترة الماضية ، لإصدار بعض القرارات الخاصة ببطولات اللعبة والمواعيد الجديدة لها بعد إيقاف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قرر الاتحاد الدولي تأجيل بطولة العالم للشباب هذا العام لتقام في فبراير المقبل .

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أعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن المواعيد الجديدة للبطولات المتبقية للتأهل لأولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها بعد الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث ستقام بطولة العالم للخماسي الحديث ولليزر رن في الفترة من 7 إلى 13 يونيو 2021 في منسيك ببلغاريا، وتعد هذه البطولة هي أخر فرص التأهل لأولمبياد طوكيو، وستعلن قائمة التصنيف الدولي المؤهل للأولمبياد في اليوم التالي للبطولة، وبعد إلغاء باقي سلسلة بطولات كأس العالم موسم 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا بعد إقامة البطولة الأولى التي استضافتها مصر، فقد تم الاتفاق على استكمال باقي سلسلة البطولات في نفس الدول المستضيفة وفي نفس المواعيد عام 2021.

وسيقام كأس العالم بودابست في الفترة من 24 إلى 28 مارس، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 7 إلى 11 أبريل، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 15 إلى 18 إبريل، ويقام نهائي كأس العالم في الفترة من 13 إلى 16 مايو في سول .