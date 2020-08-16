شكرا لقرائتكم رومينيغه يحذر بايرن من "مفاجأة" ليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لاعبي فريقه من صدمة التفوق المفاجئ لنادي ليون في مشوار دوري أبطال أوروبا وذلك بعد أن أطاح النادي الفرنسي بمانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الثمانية مساء السبت ليتأهل إلى الدور قبل النهائي في البطولة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رومينيغه في لشبونة يوم الأحد: لقد شاهدت فوز ليون، لقد استحقوه عن جدارة تماما، بعدما أخرج ليون يوفنتوس ونجمه كريستيانو رونالدو من دور الـ16 في البطولة قبل أسبوع، أظهر للمرة الثانية أنه لا ينبغي التقليل من شأن هذا الفريق تحت أي ظرف، فهم يلعبون بتفان كبير وبإمكانهم إيلام المنافس عن طريق مهاجميهم السريعين.

وأعرب رومينيغه عن تفاؤله الشديد حيال مباراة الأربعاء المقبل: لقد كان الجميع يتوقع أن يلعب برشلونة أمام مانشستر، لكن نصف النهائي سيلعب فيه الآن بايرن أمام ليون.

وأوضح رومينيغه أنه لم ير على فريقه علامات زهو بعد الانتصار التاريخي على برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين وزاد: بعد المباراة كنت في غرفة خلع الملابس، لم يكن هناك احتفال ولم يفقد أحد صوابه. الفريق يركز بشكل كامل وسيخوض مباراة نصف النهائي بمنتهى الجدية. ونأمل أن نحقق أملنا الكبير أمام ليون، وهو الوصول إلى النهائي.