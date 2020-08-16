موعد مباراة الأهلي وأسوان.. والقناة الناقلة.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يلتقي فريقا الأهلي وأسوان، في التاسعة مساء الإثنين، على ملعب "ستاد القاهرة"، في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري لموسم 2019-2020.

ويلعب المارد الأحمر متأثرا بتعادله مع الإنتاج الحربي 1-1، في الجولة الماضية.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ 53 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 17 منها وتعادل في ا3نين، ولم يتعرض للخسارة، وأحرز لاعبوه 49 هدفا واهتزت شباكه 5 مرات فقط.

ويمتلك أسوان 19 نقطة، محتلا المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

ويغيب عن الأهلي كل من ياسر إبراهيم، حسين الشحات، أحمد الشيخ، ومحمود وحيد للإصابة، ومحمود كهربا للإيقاف، ورمضان صبحي لانتهاء فترة إعارته.

تشكيل الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري فايلر المباراة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

ثلاثي خلف المهاجم: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

القناة الناقلة

وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد أسوان، عبر قناة أون تايم سبورت 1.