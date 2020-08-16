شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: الزمالك كان سيمنح رمضان صبحى أغلى عقد وحاسس إنه هيرجع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه كان يتمنى تعاقد ناديه مع رمضان صبحى نجم الأهلى السابق، موضحاً أنه يشعر أن "العفيجى" سيعود للقلعة الحمراء. وقال أحمد مرتضى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تدخلنا فى صفقة رمضان صبحى وقدمنا عرضا رسميا للتعاقد معه لأنه من أفضل عشرة لاعبين فى مصر، وكنت أتمنى أن ينجح الزمالك فى ضمه.. بس ربنا يوفقه".

وأضاف عضو مجلس الزمالك، "أشعر أن الأهلى بصدد استعادة رمضان صبحى، حاسس إن هيحصل ترضية ويعود اللاعب عن قراره ويظهر بقميص الفريق الأحمر مجدداً".

وتابع أحمد مرتضى، "لو الزمالك كان نجح فى التعاقد مع رمضان صبحى لن نمنحه أفضل من طارق حامد وفرجانى ساسى عشان ميحصلش فتنة، بس كان ممكن نزود شوية عشان هو لاعب كويس".

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وأضاف عضو مجلس الزمالك، "علاقتى جيدة بمجلس إدارة الأهلى لأن هذه أصول، مثلا لو شوفت الخطيب هقوله إزى حضرتك ياكابتن عشان دى أصول ومينفعش يحصل تداخل بين التشجيع والأصول".

من ناحية أخرى، رفض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رفع الغرامة التى وقعها على لاعبى الفريق بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله، فى الجولة الثامنة عشرة بالدورى الممتاز، والتى جاءت قيمتها 100 ألف جنيه، بعدما نجح الفريق فى الفوز على مصر للمقاصة بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى، وشدد رئيس الزمالك حول سريان العقوبة الموقعة على اللاعبين نظرا للفرص المهدرة التى شهدها لقاء الاتحاد ووجود حالة من الأنانية فى لقاء زعيم الثغر لذا فضل منصور استمرار العقوبة مع الإشادة بما قدمه اللاعبين فى مباراة الأمس مع المقاصة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام نادى مصر، المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، استئناف تدريب الأبيض اليوم الأحد، دون حصول اللاعبين على راحة، نظرًا لضيق الوقت، على أن يخضع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لمسحة كورونا جديدة، بمقر النادى، اليوم، للإطمئنان على اللاعبين عقب مواجهة مصر للمقاصة.