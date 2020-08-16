شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشهابى يعلن إلغاء عقوبة إيقافه 8 سنوات بسبب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان اسلام الشهابى بطل الجودو حكم المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء عقوبة إيقافه 8 سنوات التي كانت قد فرضتها العام الماضي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وذلك بعد أن وجدت المحكمة الدولية عدم ثبوت مخالفة الكود الدولي لمكافحة المنشطات في حقه ، وجاء إلغاء عقوبة الشهابى لينضم الى قائمة الناجون من نار المنشطات، سواء بتخفيف العقوبة أو إلغائها، وهو ما تم مع عدد من لاعبى الرياضة .

على جانب آخر كشفت عينة محمد دبش لاعب بتروجيت السابق الخاصة بتحليل المنشطات إيجابية العينة ، ليكون أول حالة منشطات في الدوري المصري ، ولكن اللاعب تقدم باوراق تفيد أنه يتعاطى دواء للأذن يحتوى على مادة الكورتيزون ، فتم إيقاع عقوبة الإيقاف 4 أشهر فقط ، وأكد "غنيم" أن العقوبة جاءت مخففة على اللاعب بسبب تناوله المادة المنشطة عن جهل ودون عمد، حيث جاءت المادة المنشطة داخل أدوية وفيتامينات يتناولها لعلاج التهابات الأذن الوسطى.

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من جانبها قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات رفع العقوبة عن محمد محسن لاعب طائرة الزمالك، بعد رفض الاستئناف المقدم لرفع عقوبة عبد المحسن إلى أربع سنوات، أسوة بما حدث مع رضوى عرفة بطلة الكاراتيه، وقدم النادى دفاعا عن اللاعب تواصل مع وزير الرياضة وتم إلغاء العقوبة، وذلك بعد أن قررت الوكالة الدولية إيقاف اللاعب 4 سنوات بعد إيجابية العينة الخاصة به .

في عام 2016 تم إيقاف إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب العاب القوى لمدة 4 سنوات ، بسبب ثبوت إيجابية العينة الخاصة به ، و حرم من المشاركة في أولمبياد ريو دى جانيرو ، و ثبت ايجابية العينة الثانية أيضا ، إلا ان اللجنة الأولمبية اتخذت عدة خطوات منها معغ وزارة الرياضة وبالتنسيق مع كالة المنشطات وتم رفع الإيقاف قبل المدة المحددة بعدة أشهر ليستطيع الإعداد و التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 .