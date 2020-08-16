شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يفكر فى البقاء مع الأهلي بسبب ملايين رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أحمد فتحى لاعب الأهلى فى استطلاع رأى زملائه فى مسألة بقائه فى الأهلى والتراجع عن الانتقال لبيراميدز، خاصة بعدما دخل الجوكر فى خلاف مع إدارة بيراميدز بعد علمه بالراتب الذى سيحصل عليه رمضان صبحى والمقدر قيمته بـ2 مليون يورو، فى الوقت الذى يحصل فتحى على مليون دولار فقط، ويرى أحمد فتحى أن إدارة بيراميدز مُطالبة برفع قيمة عقده مثلما سيحدث مع عبد الله السعيد لاعب الفريق والذى وضع شرطا فى عقده يمنحه الحق فى عدم حصول أى لاعب على راتب أعلى منه، وفى حال التعاقد مع لاعب يحصل على راتب أكبر منه يتم مساواته به، وحال عدم موافقة بيراميدز سيُفكر فتحى فى التراجع ومخاطبة إدارة الأهلى للبقاء، وفقاً لتأكيدات المقربين من المدافع الدولى.

وفور علم الأهلى بنية أحمد فتحى تحدث مسئولوه مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى قلل من أهمية بقائه وترك الأمر برمته تحت تصرف إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب.

من ناحية أخرى، يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى، عصر اليوم الأحد، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة أسوان، المقرر لها الثامنة مساء غد فى الجولة الـ20 لبطولة الدورى الممتاز، وهى المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة ذاكرة الفوز بعد التعثّر فى الجولة الماضية أمام الانتاج الحربى بهدف لمثله، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإداري، مسحة طبية أمس قبل مباراة أسوان ضمن البروتوكول الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة والذى يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.