شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..تقى علاء لاعبة الزمالك: أتمنى أكون مغنية و بحب عمرو دياب و حماقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى تقى علاء لاعبة كرة اليد بنادى الزمالك وهى من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الغناء .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الباستا.

من نجمك المفضل ؟

أحمد حلمى

من مطربك المفضل ؟

محمد حماقي و عمرو دياب .

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

مذيعة .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

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لا بتجاهل المعاكسات .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

ياسمين عبد العزيز .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

لا مش شرط .