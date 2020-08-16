شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى معسكراً مغلقاً اعتباراً من صباح اليوم، الأحد، بأحد فنادق الإسكندرية وحتى موعد لقاء المصرى المقرر له الثلاثاء المقبل فى إطار مباريات الأسبوع العشرين للدورى الممتاز فى التاسعة مساءً على استاد برج العرب .

واستقر طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندري، على اصطحاب 23 لاعباً للمعسكر هم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل والسيد سالم ومحمود رزق ومروان النجار وأحمد حجى وأحمد نبيل مانجة خالد الغندور والصباحى وخالد قمر ومروان عطية ومحمود شعبان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبرى رحيل وإسلام جمال ويوسف حسن وعبد الغنى محمد ونور السيد وكريم الديب وعمر الميدانى وأحمد رفعت.

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فى سياق متصل، طلب طلعت يوسف من عبد الجليل إمام المدير الإدارى للفريق مخاطبة لاعبى الفريق الأفارقة الذين مازالوا فى بلادهم نظرا لغلق المجال الجوى فى بعض البلدان بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العالم الجارى .

ويعانى الاتحاد السكندرى من غياب ثلاثة لاعبين أفارقة، هم الليبى أنيس سالتو والأوغندى إيمانويل أكوى والمالى ويلسون أكاكبو، والأخير يحتاجه طلعت يوسف لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمد أنور بالرباط الصليبى وانتهاء موسمه الكروى مع زعيم الثغر .

وانتهت مباراة الجونة والاتحاد السكندرى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن مواجهات الجولة الـ19 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 21 فى المركز العاشر والاتحاد السكندرى 29 فى المركز الخامس بجدول الدورى المصرى، أحرز للجونة أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء فى الدقيقة 50 وتعادل للاتحاد السكندرى إسلام جمال فى الدقيقة 70.