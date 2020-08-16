شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقترب من إتمام صفقة لاعب وسط البايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب فريق ليفربول الإنجليزي من إتمام التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ، تياجو ألكانتارا، نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد اللاعب الإسباني مع بايرن ميونخ في صيف العام المقبل، لكنه يرفض التجديد ويرغب في خوض تحدٍ جديد خارج ألمانيا.

ووفقًا لإذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، فإن ليفربول توصل لاتفاق مع تياجو على الشروط الشخصية للعقد الذي سيمتد لـ4 أعوام.

وأشارت إلى أن اللاعب الإسباني أبلغ زملاءه في بايرن ميونخ بقرار رحيله إلى ليفربول.

كما اختار تياجو المنزل الذي سيقيم به في إنجلترا خلال الموسم المقبل.

وذكرت الإذاعة الفرنسية أنه يتبقى فقط أن يصل ليفربول وبايرن ميونخ لاتفاق بشأن سعر تياجو، لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

Advertisements