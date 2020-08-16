شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للاتحاد قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا مغلقًا اعتباراً من اليوم الأحد، بأحد فنادق الإسكندرية وذلك حتى موعد لقاء المصري المقرر له، الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الأسبوع العشرين من الدوري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد برج العرب.
وعاد الفريق السكندري من الجونة متجهًا إلى برج العرب، أمس، بعد أن أدى مرانه الوحيد هناك في أعقاب التعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما.
وينتظر الاتحاد السكندري موقف النادي المصري من المباراة وخوضها من عدمه، حيث انسحب الأخير من مواجهة الاسماعيلي بسبب تزايد المصابين بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق.
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الوضع في مصر
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اصابات
96,336
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تعافي
58,835
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وفيات
5,141
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