شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يبدأ وضع خطة خطف «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية استعداد مانشستر سيتي لتقديم كل الإغراءات من أجل التعاقد مع الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وترددت تقارير حول رغبة الأرجنتينى ليونيل ميسي في الرحيل عن برشلونة، بعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها البارسا أمام بايرن ميونخ 2-8 في ربع نهائى دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة، إن عدداً من الأندية تترقب ليونيل ميسي من أجل التعاقد معه في حال الرحيل عن برشلونة، وعلى رأسها مانشستر سيتي الذي يرغب مسؤولوه في ضم «البرغوث» ولم شمله على مدربه السابق بيب جوارديولا.

وأضافت الصحيفة أن ملاك مانشستر سيتي مستعدون لتقديم كافة الإغراءات الممكنة للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسي من أجل نقله إلى ملعب «الاتحاد»، مشيرة إلى أن إدارة مان سيتي تنتظر إشارة ليونيل ميسي نجم البارسا من أجل التحرك الرسمى لضمه وقطع الطريق على كل الأندية التي تسعى لخطفه وهى إنتر ميلان وإنتر ميامى الأمريكي.