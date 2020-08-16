شكرا لقرائتكم منتصر النبراوى: حفل قرعة مونديال اليد سيليق بمكانة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعهد منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن بخروج حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر بالشكل اللائق مؤكدا انه لن يقل عن حفل قرعة بطولة افريقيا للشباب تحت 23 سنه والتي اقيمت في الاسكندرية ولاقت اعجاب الجميع ،في ظل وجود دعم كبير من الدولة المصرية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسيي، كما وجه النبراوي الشكر لوزير الرياضة اشرف صبحي وقيادات شركة المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة تامر مرسي على مجهوداتهم الكبيرة لانجاح مثل هذه الفعاليات الكبيرة والهامة التي تقام علي ارض مصر.

واضاف النبراوي ان هناك تنسيق على اعلى مستوي بين الأطراف المختلفة والاتحاد الدولي للعبة كرة اليد برئاسة حسن مصطفي لانهاء كافة الاجراءات اللازمة في ضوء الوصول إلى كامل الجاهزية والتأكيد على استعداد مصر لاستضافة البطولة في يناير المقبل".

وفى ذات السياق تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومنتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن و تذكرتي وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ومؤمن صفا امين صندوق الاتحاد،صباح اليوم الأحد، الموقع المقترح لإقامة مراسم قرعة مونديال العالم لكرة اليد 2021 والمقرر تنفيذها بفندق مينا هاوس الهرم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد 2021 في شهر يناير القادم بمشاركة 32 منتخباً من مختلف دول العالم، وتقام فعاليات البطولة في 4 صالات مغطاة هم "الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية".

Advertisements

وتواجد في الجولة ايضا أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

وشرحت اللجنة المنظمة التصور المبدئي لحفل مراسم القرعة، ومسارات الدخول للحفل، وأماكن جلوس كبار الشخصيات والسادة الضيوف والإعلاميين، والبرنامج المقترح لفقرات حفل القرعة.

تقام البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021. ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلا من 24.

وستقام منافسات البطولة رسميا على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.