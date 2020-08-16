شكرا لقرائتكم مدرب المقاصة: المراكز الأخيرة في الدوري ستشهد صراعا بين عدة فرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك، لكن التوفيق كان حليف الفريق الأبيض. مضيفا في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" الشوط الأول لم يكن هناك فرص للزمالك، وكان من الوارد أن يسجل المقاصة أهداف في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قدم الفريقين مباراة جيدة أيضا، ولكن مع نزول حسام أشرف ساهم في زيادة الضغط وصناعة عدة فرص للزمالك، حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز".

وأضاف المدرب العام لفريق مصر المقاصة :" نحاول العمل بهدوء وعدم وضع ضغوط نفسية، وسنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة، أمام الجونة، وهدفنا حصد النقاط الثلاث"والمراكز الأخيرة في الجدول ستشهد صراع بين عدة فرق، وفي حالة فوز أي فريق فأنه سيصعد عدة مراكز".

وأكد حمد أن هناك عدة غيابات، وقال: "نفقد باولن فوافي وعمرو مرعي وأحمد محسن وحسني فتحي وميدو جابر، وهؤلاء لاعبين مؤثرين للغاية، لكن معتادين في العمل مع إيهاب جلال على أن يكون كل العناصر في مستوى واحد وجاهزين للمباريات".

Advertisements

وانتهت مباراة الزمالك والمقاصة بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه الناشئ حسام اشرف في الدقيقة 94 من عمر المباراة التي أقيمت أمس ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، ليحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 53 نقطة.

وحقق الزمالك فوزا عصيبا على المقاصة بهدف نظيف ، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1 -1، وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة، وجاء الهدف بتوقيع حسام أشرف.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم ، محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن، وفي الهجوم اشرف بن شرقي ومصطفي محمد واحمد سيد زيزو.

فى المقابل بدأ المقاصة المباراة بتشكيل يضم ، محمد حمدي في حراسة المرمي، أحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي وصلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم وموسيس.