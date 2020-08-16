شكرا لقرائتكم فايلر يعيد مروان محسن إلى "ثلاجة الدكة" من أجل عيون أجايى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية في الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لإحالة مروان محسن مهاجم الفريق لدكة الأحتياطي بعض المباريات لحين إسعادة مستواه والتركيز من جديد وعلاج أزمة إهدار الفرص والفاعلية الهجومية التى تلازمه منذ فترة طويلة ويدرس رينيه فايلرالأعتماد على السنغالي آليو بادجي بدلاً من مروان محسن وهناك إتجاه أخر باللعب بالنيجيري جونيور أجاي كمهاجم صريح بدلاً من مروان وبادجي وهو ما سيحسمه المدير الفني الفترة المقبلة بعدما لاحظ تراجع مستوى الثنائي مرولان وبادجي وأن كان الأول أكثر سوءاً وتراجعاً في المستوى بشكل غريب للغاية حيث بات يفتقد أي وسيلة هجومية.

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم ،الأحد، معسكرا معغلقا استعداداً لمباراة أسوان المقرر لها الثامنة من مساء غداً في الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة ذاكرة الفوز بعد التعثّر في الجولة الماضية أمام الانتاج الحربي بهدف لمثله ، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، مسحة طبية أمس قبل مباراة أسوان ضمن البروتوكول الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة والذي يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

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من ناحية أخرى ، منح محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، رينيه فايلر حرية اختيار لاعب أجنبى بمواصفات خاصة وإمكانيات فنية عالية، حتى لو تكلّفت الصفقة مبلغاً كبيراً على خزينة الأهلى لتعويض غياب رمضان صبحى لاعب الفريق الذى رفض البقاء مع الأهلى، وأعلن أنه سيرحل إلى بيراميدز مع بداية الموسم الجارى.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب جلسة خاصة مع فايلر خلال الأيام المقبلة لمناقشة عدة ملفات مهمة، وفى مقدمتها ضم صفقة قوية ستكون أجنبية بنسبة كبيرة، وهو ما يستدعى الاستغناء عن ثنائى أجنبى من سداسى الفريق (على معلول، وليد أزارو، ديانج، بادجي، أجاى وجيرالدو).