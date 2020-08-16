شكرا لقرائتكم استطلاع داخل الأهلى.. أحمد فتحى يستشير زملائه حول البقاء أو الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ أحمد فتحي لاعب الاهلي في استطلاع رأي زملائه في مسألة بقائه في الأهلي والتراجع عن الانضمام لبيراميدز، خاصة بعد أن دخل الجوكر في خلاف مع إدارة بيراميدز بعد علمه بالراتب الذي سيحصل عليه رمضان صبحي والمقدر قيمته بـ2 مليون يورو، في الوقت الذي يحصل فتحي على مليون دولار فقط ، ويرى أحمد فتحي أن إدارة بيراميدز مُطالبة برفع قيمة عقده مثلما سيحدث مع عبد الله السعيد لاعب الفريق والذي وضع شرط في عقده يمنحه الحق في عدم حصول أي لاعب على راتب أعلى منه، وفي حالة التعاقد مع لاعب يحصل على راتب أكبر منه يتم مساواته به، وفي حالة عدم موافقة بيراميدز سيُفكر فتحي في التراجع ومخاطبة إدارة الأهلي للبقاء وفقاً لتأكيدات المقربين من المدافع الدولي.

Advertisements

وفور علم الأهلي بنية أحمد فتحي تحدث مسئوليه مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي قلل من أهمية بقاؤهن وترك الأمر برمته تحت تصرف إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

من ناحية اخرى ، يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم ،الأحد، معسكرا مغلقا استعداداً لمباراة أسوان المقرر لها الثامنة من مساء غداً في الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة ذاكرة الفوز بعد التعثّر في الجولة الماضية أمام الانتاج الحربي بهدف لمثله ، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، مسحة طبية أمس قبل مباراة أسوان ضمن البروتوكول الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة والذي يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.