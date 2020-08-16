شكرا لقرائتكم عضو مجلس المصرى: انسحابنا قد يتكرر أمام الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه صاحب حق في أزمة الانسحاب من مباراة الإسماعيلي.

وقال الطرابيلي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" وفد نادي المصرى المكون من محمد الخولي وعدنان حلبية لعرض وجهة نظر النادي على مسئولي اتحاد كرة القدم المصري".

وأضاف: "لم ينتهي التحقيق مع أحمد مسعود مع حارس المصري، والموضوع سيظهر نتائجه خلال الساعات المقبلة". وتابع الطرابيلي: "طرحنا وجهة نظر النادي بمنتهي الشفافية، وبأسماء اللاعبين المصابين، والمتاحين، وباقي الغيابات، ولم يكن لدينا سوى 8 لاعبين فقط، بالإضافة إلى باقي الجهاز الفني، ما عدا محمود عطا".

وواصل: "كان من المستحيل أن نخوض لقاء الإسماعيلي، ونتعشم أن يتفهم مسئولي اتحاد الكرة الموقف، لم نتعمد الانسحاب أمام الإسماعيلي، وخوضنا لقاء الزمالك، لو كان لدينا لاعبين جاهزين كنا سنخوض المباراة

وأكمل: "نريد من اتحاد الكرة البحث عن الحقيقة، نري أن المصري على حق، ولم يكن هناك أي نية للانسحاب مطلقا، لكن الظروف وضعت الفريق في مأزق". وزاد: "النادي الإسماعيلي توجه لأداء المباراة، كان قرار إجباري من اتحاد كرة القدم، ولو لم يتوجه لخوض اللقاء كان سيتعرض للعقوبة، لكن كان هناك تعاطف كبير من النادي الإسماعيلي تجاه المصري، وكانوا يتمنوا عدم اتجاه ناديهم لخوض اللقاء، لكن الجماهير يكون لها رأي ومجالس الإدارات لها أراء آخرى".

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وواصل:" نتحدث في حق المصري فقط، والموقف قد يتكرر بالانسحاب أمام الاتحاد السكندري، وهناك مسحة طبية خلال الساعات المقبلة".

وأتم:" حل الموقف كان يتوجب على اتحاد الكرة تأجيل كل المباريات من قبل لقاء الحرس، خاصة بعد ظهور 16 حالة، وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، فترة استكمال كأس مصر كان من الممكن خوض المباريات المؤجلة خاصة بعد خروج بعض الأندية من البطولة، نحن أصحاب حق ونتمنى الاستجابة".

وفى وقت سابق ، قال محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن مسئولي المصري سيجتمعون مع اتحاد الكرة لحل أزمة لقاء الإسماعيلي.. وأكد محمد الخولي فى تصريحات تليفزيونية "نمتلك كافة الأوراق والمستندات التي تفيد بأن المصري لديه أكثر من 10 حالات كورونا".

وتابع: "الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ابلغنا بمستند يفيد بتأجيل المباراة اذا زادت الحالات لأكثر من 10 حالات".

وعلق محمد الخولي، على تزوير أحمد مسعود، حارس الفريق، لنتيجة مسحة كورونا الخاصة به.. وأكد محمد الخولي "مسعود سيخضع للتحقيق اليوم ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تحدث معي في الساعات الماضية".

وأشار: "وليد العطار أبلغني أنه لا يمتلك مستندات تثبت تزوير عينة أحمد مسعود ولكن حديثه بتزوير العينة جاء بناء على تكهنات أثيرت على صفحات السوشيال ميديا".