شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى معسكر مغلق إعتباراً من صباح اليوم الاحد بأحد فنادق الإسكندرية و حتى موعد لقاء المصري و المقرر له يوم الثلاثاء القادم في إطار مباريات الأسبوع العشرون للدوري الممتاز فى تمام الساعة التاسعة مساءً علي إستاد برج العرب .

واستقر طلعت المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندري، على اصطحاب 23 لاعباً للمعسكر هم عماد السيد و محمود الزنفلى و عمرو خليل والسيد سالم و محمود رزق و مروان النجار و احمد حجى و احمد نبيل مانجه و خالد الغندور والصباحى و خالد قمر و مروان عطيه و محمود شعبان و اسامه العزب و احمد راشد و صبرى رحيل واسلام جمال و يوسف حسن و عبد الغنى محمد ونور السيد و كريم الديب و عمر الميدانى و احمد رفعت.

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في سياق متصل، طلب طلعت يوسف من عبد الجليل إمام المدير الإدارى للفريق مخاطبة لاعبى الفريق الأفارقة الذين مازالوا فى بلادهم نظرا لغلق المجال الجوى فى بعض البلدان بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العالم الجارى .

ويعانى الاتحاد السكندرى من غياب ثلاثة لاعبين أفارقة وهم الليبى أنيس سالتو والأوغندى إيمانويل أكوى والمالى ويلسون أكاكبو والأخير يحتاجه طلعت يوسف لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة محمد أنور بالرباط الصليبى وانتهاء موسمه الكروى مع زعيم الثغر .

وانتهت مباراة الجونة و الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في المباراة التي أقيمت بإستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن مواجهات الجولة الـ19 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 21 في المركز العاشر و الاتحاد السكندري 29 في المركز الخامس بجدول الدوري المصري ، أحرز للجونة أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء في الدقيقة 50 وتعادل للاتحاد السكندري إسلام جمال في الدقيقة 70.