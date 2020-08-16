شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: مصطفى محمد يمتلك عروضًا احترافية ويحتاج هدفا واحدا للعودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق هو الوحيد الذى يملك عروض للاحتراف الخارجي، بسبب الجهد الذي يبذله خلال المباريات الأخيرة.

وتابع منصور في تصريحات تلفزيونية : "الناشئين دائمًا يريدون إثبات تواجدهم ولذلك دومًا لديهم حماس وقوة في المباريات، وهذا سيؤدي إلى تحسن أداء اللاعبين الكبار، ومصطفى محمد يبذل جهد غير طبيعي، ولكنه يواجه عدم توفيق لذلك يزيد من جهده ويقل تركيزه، فقط يحتاج إلى هدف وسيعود للأفضل، هو الوحيد الذي يمتلك عرضًا خارجيًا".

وأضاف رئيس نادي الزمالك قائلا : قمنا بتهيئة مناخ صحي للاعبين، فندق على أعلى مستوى، قاعة محاضرات بداخله، وعقود محترمة مع ملاعب ناشئين مشرفة، ستؤدي لمثل هذه النتائج والأداء، ومستوانا يتحسن، الأداء أمام المقاصة كان أفضل من الاتحاد والمصري، خاصة أننا نلاعب فريق يلعب كرة قدم جيدة تحت قيادة إيهاب جلال".

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وأشار منصور إلى الروح التي لعبنا بها حتى الدقيقة 94 لم تكن متواجدة في الزمالك من قبل مضيفا أن تقنية الفيديو محترمة للغاية وتمنح كل فريق حقه.

وواصل منصور : "قلت للاعبين في محاضرة قبل المباراة أنها لن تنتهي إلا مع صافرة الحكم، وطلبت منهم عدم الاستهتار الخصم وضرورة احترامه حتى لو كان في أضعف حالاته".