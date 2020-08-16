شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي: جاهزون لمواجهة المقاولون العرب فى الدوري بدون غيابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، على جاهزية فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الدوري مضيفا عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" مختار مختار تحدث مع اللاعبين وطالبهم بتحقيقة نتيجة إيجابية قبل لقاء الأهلي، وطالب لاعبي الانتاج بتقديم أفضل مستوى أمام الأهلي، ومباراة المقاولون العرب غدا صعبة، بسبب المجهود الكبير الذي بذله اللاعبين أمام الأهلي، كنا متقدمين في النتيجة، وهناك ركلة جزاء لم تحتسب".

وواصل مهدى حديثه قائلا :" مواجهة المقاولون تختلف تماما عن الأهلي، ويوم الجمعة سنواجه إنبي، هناك ضغط رهيب في المباريات ولم نخوض فترة إعداد، بعض اللاعبين شاركوا في المباراة وكانوا عائدين للتدريبات منذ 6 أيام فقط".

وأكمل:" كل اللاعبين جاهزين للمباراة ولا توجد غيابات، ونتيجة المسحة الطبية جاءت سلبية".

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وأعلن خالد مهدى، مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، سلبية مسحة كورونا لفريقه قبل مواجهة المقاولون العرب، ويختتم الفريق بقيادة مختار مختار استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء غد الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجولة العشرين لمسابقة الدوري العام ، وخضع لاعبو الإنتاج الحربى وجهازهم الفني والإدارى أمس السبت لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاولون العرب طبقاً لتعليمات اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان والتى ألزمت الاندية بإجراء مسحات كورونا قبل 48 ساعة من أى مباراة .

الإنتاج الحربى تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام، وشهدت الظهور الرسمى الأول للفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية فى مارس الماضى بسبب كورونا، بعد تأجيل مباراته الأولى مع نادى مصر التى كان مقرر لها السبت الماضى بسبب الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.