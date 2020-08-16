شكرا لقرائتكم الثلاثاء آخر موعد لإثبات المشاركة فى بطولة الحافز الرياضى للتايكوندو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد التايكوندو أن يكون بعد غد الثلاثاء اخر موعد لتأكيد الاشتراك ببطولة الجمهورية للناشئين تحت و فوق 17 سنة ، المرتبطة بالحافز الرياضى ، و التي تقام الشهر الجارى ، على أن يتم تسليم إيصال السداد البنكى إلى الاتحاد ،وحالة السداد البنكى يتم تسليم ايصال السداد ، وأعلن الاتحاد شروط البطولة أن يكون اللاعب حاصل على درجة الحزام الأزرق و الأحمر والأسود، ويتم احتساب الترتيب العام بنظام الميداليات، وتقام لبطولة بنظام المغلوب من مرة واحدة ويطبق القانون الدولى.

ويوفر اتحاد التايكوندو واقى الصدر وواقى الرأس على أن يوفر اللاعب أو النادى واقى اليد والساق والأسنان إجباريا على أن تكون الأدوات معتمدة طبقا لوائح الاتحاد الدولى، ويجب أن يكون النادى واللاعب والمدرب مسددين لآخر اشتراك سنوي بالاتحاد.

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كان إيهاب جابر عضو مجلس إدارة الاتحاد ، كشف عن الخسائر التى تعرض لها الاتحاد من تنظيم بطولة الجمهورية للحافز الرياضى، والمقرر إقامتها فى النصف الثانى من شهر أغسطس الجارى، باستاد جهاز الرياضة.

وقال جابر، فى تصريحات تليفزيونية، إن بطولة الحافز الرياضى لا يمكن إلغاؤها أو تأجيلها حتى يستفيد اللاعبون من الدرجات، وعندما تم إعداد الميزانية التقديرية الأولى لبطولة الجمهورية للتايكوندو وجدنا أن الاتحاد يخسر أكثر من نصف مليون جنيه، فى ظل الإجراءات التعقيمية، من أجهزة التعقيم، وتعقيم الملابس التى يرتديها اللاعبون قبل كل منافسة، وواقى الصدر والرأس وغيرها من الأدوات، بخلاف بوابات التعقيم الإلكترونية، وأجهزة قياس الحرارة، فالموضوع مكلف للاتحاد.