شكرا لقرائتكم رئيس اللجنة الأولمبية : مستشفي العزل جاهز لاستقبال أي حالات رياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن مستشفي العزل الصحي المخصص للرياضيين المصابين بفيروس كورونا المستجد أصبح جاهزاً لاستقبال كافة الحالات الرياضية ، حيث تم تجهيز مبنى الأكاديمية الرياضية المخصص ليكون عزلاً صحيا للرياضيين حيث يتواجد مبنى الأكاديمية بجوار مقر اللجنة داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.
وأضاف رئيس اللجنة الأوليمبية في تصريحات خاصة، أن هناك تواصل دائم مع وزارة الصحة خلال الفترة الماضية من أجل كيفية تجهيزات المبنى من أدوات طبية ومعرفة الإجراءات لتحويل المبنى إلى عزل طبى للرياضيين، مؤكداً أن المستشفي جاهزة لاستقبال جميع الرياضيين المصابين بكورونا بما فيهم لاعبي كرة القدم .
وخاطب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للحصول على موافقة رسمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر عزل لمواجهة حالات فيروس كورونا للمنتخبات الوطنية فى كافة الألعاب، وذلك فى مقر الأكاديمية الأولمبية الكائن بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة الدولي.
ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.
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