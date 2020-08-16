شكرا لقرائتكم المقاولون يستعيد فادي نجاح في مباراة الانتاج وفاروقا يواصل الغياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خدمات مدافعه فادي نجاح، في مباراة الانتاج الحربي المقرر إقامتها غداً الأثنين على ملعب ذئاب الجبل، وكان فادي قد غاب عن أول مباراة أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة 19، لاصبته بشد خفيف، قبل أن يعود مجدداً إلى التدريبات، فيما يستمر غياب فاروقا نور الدين مدافع الفريق بسبب اصابته بشد في العضلة الضامة.

في سياق متصل، خضع لاعبو المقاولون للمسحة الطبية للكشف عن كورونا أمس، السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربى، والتى تقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

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من جهته، أكد عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، أن فريقه كان الأفضل أمام سموحة فى الشوط الأول، وعندما سجل الفريق السكندرى هدف التقدم فى فريقه لم يفقد الثقة فى لاعبيه، قائلاً، "دخلنا مباراة سموحة وسط ضغوط خاصة أنها المباراة الرسمية الأولى لنا بعد خمسة أشهر والفريقان امتلكا طموح المكسب والتعادل مرضى لنا".

وأضاف عماد النحاس أن التوقف الكروى أعاد مسابقة الدورى وكأنها نسخة جديدة قائلاً، "المشوار صعب والجميع تساوى وخلال فترة كورونا ونبحث عن جمع أكبر عدد من النقاط للتواجد فى المربع الذهبى وسنقوم باستخدام جميع اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة".

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدورى، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.