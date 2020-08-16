شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: سأبني استاد للزمالك وليس "شقة مفروشة" ورفضت استئجار بتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سأعمل حاليًا على بناء استاد كامل للزمالك وليس الاستفادة من ملعب مقام بالفعل، مضيفا في تصريحات تلفزيونية "لن نقوم باستئجار استاد مثل الشقة المفروشة"، ورفضت استئجار استاد بتروسبورت.

وأضاف رئيس نادى الزمالك في تصريحاته قائلا : "أقوم بعمل استاد للزمالك، لا يمكن أن أقوم باستئجار شقة مفروشة، استاد السلام اسمه استاد السلام، أنا أسعد شخص بإيجار الأهلي له لأنني أتشائم منه وكثيرًا ما خسرنا بطولات به".

وأنهى حديثه قائلا: "طلبوا مني تأجير استاد بتروسبورت ولكنني رفضت بشكل قاطع، هل انشأ استاد كامل أم أقوم باستئجاره وأضحك على جماهيري؟".