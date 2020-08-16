شكرا لقرائتكم الخطيب يبحث مع فايلر تعويض رمضان صبحى بتلك الصفقة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رينيه فايلر المدير الفني للفريق حرية إختيار لاعب أجنبي بمواصفات خاصة وأمكانيات فنية عالية حتى لو تكلّف الصفقة مبلغ كبير على خزينة الأهلي لتعويض غياب رمضان صبحي لاعب الفريق الذي رفض البقاء مع الاهلي وأعلن إنه سيرحل إلى بيراميدز مع بداية الموسم الجاري ، ومن المقرر أن يعقد الخطيب جلسة خاصة مع فايلر خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة عدة ملفات هامة ويأتي في مقدمتها ضم صفقة قوية ستكون أجنبية بنسبة كبيرة وهو ما يستدعي الإستغناء عن ثنائي أجنبي من السداسي الذي يضمه الفريق حالياً ( على معلول ، وليد أزارو ، ديانج، بادجي،أجاي وجيرالدو).

من ناحيى اخرى ، يرى الإعلامي أحمد شوبير أن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، اختار الوقت الخاطئ من أجل توضيح موقفه في أزمة رمضان صبحي ورحيله إلى بيراميدز، وقال شوبير عبر برنامجه " ملعب أون تايم " علي قناة اون تايم سبورت: لو شريف استشارني كنت هقوله ما تتكلمش، هذا ليس وقت الكلام لأن الأجواء مشحونة، خاصة أن ردود أفعال الجماهير غاضبة للغاية، لأن لديهم قناعة في الوقت الحالي، وليس لديهم استعداد لسماع أي شئ، فالغالبية العظمى رفضت كلامك.

أضاف: رحيل رمضان صبحي سيؤثر على الأهلي فنياً، ولكن الأهلي لن يغرق برحيله، والدليل أن الأهلي فاز في غياب رمضان في 9 مباريات بالدوري وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، الأهلي لمع رمضان بعد دكة هدرسفيلد، وشارك مع المنتخب بعد ذلك.

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وتابع: داخل الأهلي، مازالت صدمة رحيل رمضان داخل غرفة خلع الملابس، رغم قوة الإدارة، ولكن التعادل مع الانتاج الحربي في الجولة الماضية، أدى إلى حالة من التوتر، خاصة مع تفوق الزمالك وبيراميدز.

استكمل: الأهلى فى فترة تراجع المستوى من قبل، ضم رمضان صبحى، وحسين الشحات، وجيرالدو، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، ورمضان قرر الرحيل، ولكن حسين الشحات اختار إجراء جراحة في وقت غريب جداً، ياسر إبراهيم وجيرالدو غير منتظمين في اللعب بشكل أساسي، وحمدي فتحي كان مصاباً، ولكن هناك كهربا يعود بعد الإيقاف ومحمد محمود سيعود بعد 6 أيام على الأكثر.

اختتم: فايلر قال للاعيبة اللي حصل حصل، وهدأ اللاعبين، من أجل إعادة الحسابات، ومنذ مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر مروراً بسموحة وإنبي والانتاج هناك تراجع في أداء الأهلي.