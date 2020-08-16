شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لاعبو الزمالك والأهلي كانوا هيضربوا بعض وتحصل مجزرة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفضت خوض مباراة القمة في الدوري أمام الأهلي لان لاعبي الزمالك كانوا هيضربوا زملائهم في الأهلي.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الزمالك كانوا ينون ضرب زملائهم في الأهلي خلال مباراة الدوري الماضية، ونفس النية كانت لدى المنافس، وهذا ما قلته لوزير الرياضة والجنايني".

واختتم: "كانت ستحدث مجزرة في مباراة القمة التي لم تلعب، أعرف جيدًا ما كان سيحدث وأؤكد ما أقول، كان يجب تهيئة الأجواء أولًا".

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واستكمل مرتضى ، قائلا سأعيد النقاط المخصومة من الزمالك بسبب عدم خوض مواجهة الأهلي التي كان مقررًا لها في فبراير الماضي.

وواصل رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "الجنايني خصم ثلاث نقاط من الزمالك وأنا سأقوم باعادتهم من جديد، أي عقوبة بالخصم تتم بعد التحقيق بشأنها ونحن لم يتم معنا أي تحقيق ، عدم التحقيق معنا يعني توجهنا إلى المحكمة الرياضية والتي ستحكم لصالحنا"