شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: نواجه سوء حظ غريب بكثرة الغيابات.. وأغلقنا صفحة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك، لكن التوفيق كان حليف الفريق الأبيض. وقال حمد فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر، "الشوط الأول لم يكن هناك فرص للزمالك، وكان من الوارد أن يسجل المقاصة أهدافا فى الشوط الأول، أما فى الشوط الثانى فقدم الفريقان مباراة جيدة أيضا، ولكن مع نزول حسام أشرف ساهم فى زيادة الضغط وصناعة عدة فرص للزمالك، حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز".

وأضاف مدرب المقاصة، "نحاول العمل بهدوء وتقليل الضغوط النفسية، وسنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الجونة، وهدفنا حصد النقاط الثلاث"، مشيرا إلى أن المراكز الأخيرة فى الجدول ستشهد صراعا بين عدة فرق، وفى حال فوز أى فريق فإنه سيصعد عدة مراكز.

وعن غيابات المقاصة قال حمد إبراهيم، "نفقد باولن فوافى وعمرو مرعى وأحمد محسن وحسنى فتحى وميدو جابر، وجميعهم لاعبون مؤثرون للغاية، لكن الفريق اعتاد العمل مع إيهاب جلال على أن يكون كل العناصر فى مستوى واحد وجاهزون للمباريات".

وانتهت مباراة الزمالك والمقاصة بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه الناشئ حسام اشرف فى الدقيقة 94 من عمر المباراة التى أقيمت أمس ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري، ليحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 38 نقطة خلف الأهلى المتصدر برصيد 53 نقطة.

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وحقق الزمالك فوزا عصيبا على المقاصة بهدف نظيف، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1 -1، وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة، وجاء الهدف بتوقيع حسام أشرف.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم، محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، امامه الرباعى محمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن، وفى الهجوم اشرف بن شرقى ومصطفى محمد واحمد سيد زيزو.

فى المقابل بدأ المقاصة المباراة بتشكيل يضم، محمد حمدى فى حراسة المرمي، أحمد مودى ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحى وصلاح ريكو ومحمد تونى وخالد أوتشو وعبد الله مجدى ومحمد إبراهيم وموسيس.