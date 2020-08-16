شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: مواجهة المقاولون صعبة.. ونلعب بضغوط رهيبة دون فترة إعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدى، مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربي، جاهزية فريقه لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى. وقال مهدي عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "مختار مختار تحدث مع اللاعبين وطالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الأهلي، وطالب لاعبى الإنتاج بتقديم أفضل مستوى أمام الأهلي"، مشددا على صعوبة لقاء المقاولون العرب غداً بسبب المجهود الكبير الذى بذله اللاعبون أمام الأهلي، خاصة بعد التقدم بالنتيجة قبل التعادل.

وأضاف المهدى، "مواجهة المقاولون تختلف تماماً عن الأهلي، ويوم الجمعة سنواجه إنبي، هناك ضغط رهيب فى المباريات ولم نخض فترة إعداد، بعض اللاعبين شاركوا فى المباراة وكانوا عائدين للتدريبات منذ 6 أيام فقط"، مؤكدا أن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة ولا توجد غيابات، ونتيجة المسحة الطبية جاءت سلبية.

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وأعلن خالد مهدى، مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، سلبية مسحة كورونا لفريقه قبل مواجهة المقاولون العرب، ويختتم الفريق بقيادة مختار مختار استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء غد الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجولة العشرين لمسابقة الدوري العام، وخضع لاعبو الإنتاج الحربى وجهازهم الفني والإدارى أمس السبت لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاولون العرب طبقاً لتعليمات اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان والتى ألزمت الاندية بإجراء مسحات كورونا قبل 48 ساعة من أى مباراة .

الإنتاج الحربى تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام، وشهدت الظهور الرسمى الأول للفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية فى مارس الماضى بسبب كورونا، بعد تأجيل مباراته الأولى مع نادى مصر التى كان مقرر لها السبت الماضى بسبب الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه مثلها، ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.