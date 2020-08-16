شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الأهلي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى أسوان بسلبية المسحة الطبية للكشف عن كورونا والتى خضع لها لاعبو الفريق أمس، السبت، استعداداً لمواجهة الأهلي فدا ضمن مباريات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان أسوان قد تعادل مؤخراً مع نادى مصرى بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة 19.

وتأكد غياب محمد رزق، لاعب وسط نادى أسوان، عن لقاء فريقه المرتقب أمام الأهلى، وأكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى بأسوان فى تصريحات خاصة، أن اللاعب تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة أسوان ونادى مصر التى أقيمت بالجولة الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتقرر غياب رزق لمدة أسبوعين.

وأضاف عبد الغفار، أن سولمون منساه لاعب الفريق والذى تعرض للطرد خلال نفس المباراة بداعى إدعاء الإصابة يعانى من شد فى السمانة ويغيب على إثره 3 أيام بالإضافة إلى غيابه عن مباراة الأهلي بعد تعرضه للطرد.

كما يواصل فادى فريد مهاجم أسوان وهداف الفريق الغياب عن المباريات بعد تعرضه لشد فى الخلفية خلال المباراة الأولى التى جمعت أسوان والمقاصة وانتهت بفوز الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.

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من جهته علق أحمد كشرى، المدير الفني لأسوان، على طرد حكم لقاء فريقه أمام نادى مصر، لسولومون منساه لاعب أسوان في الدقيقة الـ63 بعد الحصول على الإنذار الثاني لإهدار الوقت أثناء الخروج، قائلاً:"طرد إيه؟.. لاعب مصاب لسه لاعب من 4 أيام ، طبيعي يحصل إصابات في الملعب ويحصل شد عضلي، الحكم موقفش اللعب عشان يتعالج وبيجبر اللاعب إنه يقوم ولما قام اداله إنذار عشان يطرده".

وانفعل كشري في لقاء بعد المباراة قائلاً:"اللاعب خرج بالعافية وهوا مصاب والمباراة اتقلبت عليا وسعيد حمزة حكم كبير ولكن اللعبة دي لاء ما يطردش اللاعب عشان عنده شد عضلي وهذا الطرد غير مسار المباراة واللقاء اتقلب عليا عشان بلعب ناقص وأنا مستغرب جدا وكل اللي حصل ضغط على اللاعبين".