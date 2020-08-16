شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسى الحديث يجرى مسحة كورونا لهايدى عادل بعد ارتفاع درجة حرارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى هايدى عادل، بطلة الخماسي الحديث، المسحة الخاصة بفيروس كورونا اليوم، الأحد، بعد ظهور بعض الأعراض عليها خلال وجودها بالمعسكر الخاص بمنتخب الخماسى الحديث فى استاد القاهرة، حيث تم عزلها فى المنزل بعد ارتفاع درجة حراراتها، ليقرر الاتحاد إجراء مسحة للاعبة للتأكد من سلامتها من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت نتائج التحاليل والمسحة الخاصة بفيروس كورونا سلبية للاعبى منتخب الخماسي الحديث، بعد إجرائها خلال الفترة الماضية بمقر الاتحاد لجميع العمال والموظفين واللاعبين والمدربين للعبة .

من جهته، أكد المهندس شريف العريان، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن الاتحاد كان حريصاً على إجراء التحاليل لجميع موظفي الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والمدربين والإدرايين خلال ثلاثة أيام متتالية لتفادى أى ازدحام مع الحفاظ على التباعد وإجراءات الوقاية، ‏قبل عودة النشاط‎، مشيراً إلى أن جميع النتائج جاءت سلبية للجميع.

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وأضاف العريان في تصريحات خاصة، أن لاعبى المنتخب بدأوا التدريبات على ملاعب هيئة استاد القاهرة الدولى، بعد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضى.

ويحتاج لاعبو الخماسى الحديث ملاعب الرماية وحمام السباحة وميدان الفروسية لخوض تدريباتهم استعدادًا للمشاركة في البطولات القادمة والتي قام الاتحاد الدولي لتحديدها .