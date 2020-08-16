فيديو.. نكتة زاهى حواس.. غضب زملكاوى وتحفيل أهلاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تصريحاته الأخيرة، أكد الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، حبه لنادى الزمالك وتشجعيه له فى منافساته الخارجية، وذلك ردًا على غضب مشجعى الفريق الأبيض منه بعد إطلاقه مزحة أن "الفراعنة أهلاوية"، وفيما يلى نوضح القصة الكاملة لنكتة التى أثارت غضب بعض الزملكاوية من عالم الآثار المعروف.

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