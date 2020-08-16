شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية: مستشفى العزل جاهز لاستقبال أى حالات كورونا للرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن مستشفي العزل الصحي المخصص للرياضيين المصابين بفيروس كورونا المستجد أصبح جاهزاً لاستقبال كافة الحالات الرياضية، وتم تجهيز مبنى الأكاديمية الرياضية ليكون عزلاً صحياً للرياضيين حيث يتواجد مبنى الأكاديمية بجوار مقر اللجنة داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.

وأضاف رئيس اللجنة الأوليمبية، فى تصريحات خاصة، أن هناك تواصلا دائما مع وزارة الصحة خلال الفترة الماضية من أجل كيفية تجهيزات المبنى من أدوات طبية ومعرفة الإجراءات لتحويل المبنى إلى عزل طبى للرياضيين، مؤكداً أن المستشفي جاهز لاستقبال جميع الرياضيين المصابين بكورونا بما فيهم لاعبو كرة القدم.

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وخاطب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للحصول على موافقة رسمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر عزل لمواجهة حالات فيروس كورونا للمنتخبات الوطنية فى كافة الألعاب، وذلك فى مقر الأكاديمية الأولمبية الكائن بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة الدولي.

ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.