شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الأهلي لإحالة أوراق مروان محسن للدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية فى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، لإحالة مروان محسن مهاجم الفريق لدكة الاحتياطي فى بعض المباريات لحين استعادة مستواه والتركيز من جديد وعلاج أزمة إهدار الفرص والفاعلية الهجومية التى تلازمه منذ فترة طويلة. ويدرس رينيه فايلر الاعتماد على السنغالي آليو بادجي بدلاً من مروان محسن، وهناك اتجاه آخر باللعب بالنيجيري جونيور أجاى كمهاجم صريح بدلاً من مروان وبادجي، وهو ما سيحسمه المدير الفني الفترة المقبلة، بعدما لاحظ تراجع مستوى الثنائى مروان وبادجي، وإن كان الأول أكثر سوءاً وتراجعاً فى المستوى بشكل غريب للغاية، حيث بات يفتقد أى وسيلة هجومية.

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم، الأحد، معسكرا مغلقا استعداداً لمباراة أسوان المقرر لها الثامنة مساء غد فى الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز، وهى المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة ذاكرة الفوز بعد التعثّر فى الجولة الماضية أمام الإنتاج الحربي بهدف لمثله، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري مسحة طبية أمس قبل مباراة أسوان ضمن البروتوكول الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة والذي يتضمن إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

من ناحية أخرى، منح محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، رينيه فايلر حرية اختيار لاعب أجنبى بمواصفات خاصة وإمكانيات فنية عالية، حتى لو تكلّفت الصفقة مبلغاً كبيراً على خزينة الأهلى لتعويض غياب رمضان صبحى لاعب الفريق الذى رفض البقاء مع الأهلى، وأعلن أنه سيرحل إلى بيراميدز مع بداية الموسم الجارى.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب جلسة خاصة مع فايلر خلال الأيام المقبلة لمناقشة عدة ملفات مهمة، وفى مقدمتها ضم صفقة قوية ستكون أجنبية بنسبة كبيرة، وهو ما يستدعى الاستغناء عن ثنائى أجنبى من سداسى الفريق (على معلول، وليد أزارو، ديانج، بادجي، أجاى وجيرالدو).