شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعيد فادى نجاح فى مباراة الإنتاج.. وفاروقا يواصل الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب خدمات مدافعه فادى نجاح فى مباراة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها غداً الاثنين على ملعب ذئاب الجبل، وكان فادى قد غاب عن أول مباراة أمام سموحة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله في الجولة 19، لإصابته بشد خفيف، قبل أن يعود مجدداً إلى التدريبات، فيما يستمر غياب فاروقا نور الدين مدافع الفريق بسبب اصابته بشد في العضلة الضامة.

في سياق متصل، خضع لاعبو المقاولون للمسحة الطبية للكشف عن كورونا أمس، السبت، قبل 48 ساعة من مباراة الذئاب فى الجولة 20 مع الإنتاج الحربى، والتى تقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان المقاولون قد تعادل مؤخراً مع سموحة بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

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من جهته، أكد عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، أن فريقه كان الأفضل أمام سموحة فى الشوط الأول، وعندما سجل الفريق السكندرى هدف التقدم فى فريقه لم يفقد الثقة فى لاعبيه، قائلاً، "دخلنا مباراة سموحة وسط ضغوط خاصة أنها المباراة الرسمية الأولى لنا بعد خمسة أشهر والفريقان امتلكا طموح المكسب والتعادل مرضى لنا".

وأضاف عماد النحاس أن التوقف الكروى أعاد مسابقة الدورى وكأنها نسخة جديدة قائلاً، "المشوار صعب والجميع تساوى وخلال فترة كورونا ونبحث عن جمع أكبر عدد من النقاط للتواجد فى المربع الذهبى وسنقوم باستخدام جميع اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة".

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدورى، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.