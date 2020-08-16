شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر النبراوى: حفل قرعة مونديال اليد سيليق بمكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد منتصر النبراوى، رئيس شركة تذكرتى وبريزنتيشن، بخروج حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد المقامة فى مصر بالشكل اللائق، مؤكدا أنه لن يقل عن حفل قرعة بطولة أفريقيا للشباب تحت 23 سنة والتى أقيمت فى الإسكندرية ولاقت إعجاب الجميع، فى ظل وجود دعم كبير من الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسيي، كما وجه النبراوى الشكر لوزير الرياضة أشرف صبحى وقيادات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى على مجهوداتهم الكبيرة لإنجاح مثل هذه الفعاليات الكبيرة والمهمة التى تقام على أرض مصر.

وأضاف النبراوى أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى بين الأطراف المختلفة والاتحاد الدولى للعبة كرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة فى ضوء الوصول إلى كامل الجاهزية والتأكيد على استعداد مصر لاستضافة البطولة فى يناير المقبل".

وفى ذات السياق، تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومنتصر النبراوى رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن وتذكرتى وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد، صباح اليوم الأحد، الموقع المقترح لإقامة مراسم قرعة مونديال العالم لكرة اليد 2021 والمقرر تنفيذها بفندق مينا هاوس الهرم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد 2021 فى شهر يناير القادم بمشاركة 32 منتخباً من مختلف دول العالم، وتقام فعاليات البطولة فى 4 صالات مغطاة هم "الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية".

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وتواجد فى الجولة ايضا أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

وشرحت اللجنة المنظمة التصور المبدئى لحفل مراسم القرعة، ومسارات الدخول للحفل، وأماكن جلوس كبار الشخصيات والسادة الضيوف والإعلاميين، والبرنامج المقترح لفقرات حفل القرعة.

تقام البطولة فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021. ستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلا من 24.

وستقام منافسات البطولة رسميا على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.