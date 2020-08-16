شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا خاصة لحارس المصرى فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو اتحاد الكرة مسحة كورونا لحارس المصرى أحمد مسعود خلال تواجده صباح اليوم فى مقر اتحاد الكرة لمعرفة استمرار إصابته بفيروس كورونا من عدمه، خاصة أن هناك أنباءً تم تداولها منذ أيام عن إجراء لاعب آخر لمسحة كورونا بدلا من الحارس.

وخضع أحمد مسعود حارس المصرى للتحقيق معه من قبل مسئولى اللجنة القانونية باتحاد الكرة، بعد الأنباء التى ترددت عن إجراء أحد اللاعبين لمسحة كورونا بدلاً منه منذ عدة أيام، لتقرر اللجنة الخماسية استدعاءه للتحقيق معه فى هذه الواقعة.

وتواجد حارس النادي المصرى أحمد مسعود برفقة محامى النادى المصرى خلال خضوعه للتحقيق من قبل اتحاد الكرة، تمهيدا لإصدار قرارات خاصة بالواقعة الخاصة بقيامه بإجراء المسحة لأحد زملائه بالفريق بدلا منه.

من جانبه قال محمد الخولى نائب رئيس النادي المصرى فى تصريحات تليفزيونية، "وليد العطار أبلغنى بأنه لا يمتلك مستندات تثبت تزوير عينة أحمد مسعود، ولكن حديثه بتزوير العينة جاء بناء على تكهنات أثيرت على صفحات السوشيال ميديا".

وكشف الخولى أن مسئولى المصرى سيجتمعون مع اتحاد الكرة اليوم لحل أزمة لقاء الإسماعيلى وأن الإدارة تمتلك كافة الأوراق والمستندات التى تفيد بأن المصرى لديه أكثر من 10 حالات كورونا".

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وأضاف "الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أبلغنا بمستند يفيد بتأجيل المباراة إذا زادت الحالات لأكثر من 10 حالات".

من ناحية أخرى أكد على الطرابيلي، أمين صندوق النادى المصري، أن هناك خطوات قبل اتجاه ألفريق البورسعيدى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتقديم شكوى ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

وقال الطرابيلى فى تصريحات تليفزيونية: "نجهز مذكرة لتقديمها إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ثم التوجه إلى "فيفا" إذا لم يخرج قرار لصالحنا فى أزمة مباراة الإسماعيلي".

وأضاف: "لدينا خطاب من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يؤكد وجود 12 حالة إيجابية كورونا داخل ألفريق، وهناك لاعبين فى نفس التقرير حالتهم سلبية وإيجابية وهو ما يشير إلى وجود تناقضات كثيرة فى التقرير الخاص باتحاد الكرة".

وكشف أمين صندوق المصرى أنهم سينتظرون نتيجة المسحة القادمة لتحديد الموقف من مباراة الاتحاد السكندرى والتى من المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل مؤكدا أن ألفريق سيقوم بإجراء مسحة طبية غدًا ومن المنتظر أن تظهر النتيجة مساءً من أجل تحديد موقفنا من مواجهة الاتحاد السكندري، وهل يجوز خضوع اللاعب لمسحة طبية مرتين فى نفس اليوم".

وأضاف: "لا نمانع على الإطلاق فى لعب مباريات الدورى ولكن نعانى من ظروف استئنائية تجعلنا غير قادرين على خوض المباريات بسبب حالات كورونا".