13 هدفاً فى حصاد الجولة 19 للدورى.. هاتريك عبد الله السعيد بالصدارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام التي عادت بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وأقيمت ثمانى مباريات لاسيما أن لقاء الطلائع مع إنبى الذى انتهى بالتعادل السلبى أقيم فى 5 مارس الماضى ضمن مباريات هذه الجولة، وشهدت الجولة 19 لمسابقة الدورى العام تسجيل 15 هدفاً فى ثمانى مباريات، من بينها هدفان اعتباريان احتسبا لصالح الإسماعيلى لعدم حضور المصرى لملعب المباراة. احتسبت 8 ركلات جزاء فى الجولة 19 سجلت بنجاح 6 ركلات وأهدرت ركلتان من نصيب على معلول للأهلى وإسلام فؤاد لطنطا. سجل عبد الله السعيد نجم بيراميدز هاتريك فى مباراة طنطا وهو الهاتريك الثالث فى المسابقة بعد هاتريك وليد سليمان نجم الأهلى وعبد اللطيف جريندو لاعب حرس الحدود. عبد الله السعيد عزز صدارته لهدافى الدوري بثلاثية ليرفع رصيده لـ 19 هدفاً فيما يحتل محمد شريف لاعب إنبى المركز الثانى برصيد 9 أهداف. هدف واحد نصيب الأجانب في هذه الجولة وسجله التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب في شباك سموحة. عادت نغمة الأهداف القاتلة من خلال حسام أشرف مهاجم الزمالك الشاب الذى قاد الفريق الأبيض للفوز على المقاصة بهدف قاتل في الدقيقة 93 ليعيد الزمالك للمركز الثانى برصيد 38 . شاهد أهداف الجولة 19

شاهد أهداف الجولة 19 بيراميدز 3-0 طنطا اسوان 1-1 نادى مصر سموحة 1-1 المقاولون العرب Advertisements الجونة 1-1 الاتحاد السكندرى وادى دجلة 1-0 حرس الحدود الاهلى 1-1 الإنتاج الحربى الزمالك 1-0 مصر المقاصة

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