شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث مع فايلر ضم صفقة قوية للأهلي لتعويض رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، رينيه فايلر المدير الفنى للفريق حرية اختيار لاعب أجنبى بمواصفات خاصة وإمكانيات فنية عالية، حتى لو تكلّفت الصفقة مبلغاً كبيراً على خزينة الأهلى لتعويض غياب رمضان صبحى لاعب الفريق الذى رفض البقاء مع الأهلى، وأعلن أنه سيرحل إلى بيراميدز مع بداية الموسم الجارى.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب جلسة خاصة مع فايلر خلال الأيام المقبلة لمناقشة عدة ملفات مهمة، وفى مقدمتها ضم صفقة قوية ستكون أجنبية بنسبة كبيرة، وهو ما يستدعى الاستغناء عن ثنائى أجنبى من سداسى الفريق (على معلول، وليد أزارو، ديانج، بادجي، أجاى وجيرالدو).

من ناحية أخرى، يرى الإعلامى أحمد شوبير أن شريف إكرامى حارس مرمى الأهلي، اختار الوقت الخاطئ من أجل توضيح موقفه فى أزمة رمضان صبحى ورحيله إلى بيراميدز، وقال شوبير عبر برنامجه " ملعب أون تايم " على قناة اون تايم سبورت: لو شريف استشارنى كنت هقوله ما تتكلمش، هذا ليس وقت الكلام لأن الأجواء مشحونة، خاصة أن ردود أفعال الجماهير غاضبة للغاية، لأن لديهم قناعة فى الوقت الحالي، وليس لديهم استعداد لسماع أى شئ، فالغالبية العظمى رفضت كلامك.

Advertisements

وأضاف شوبير، رحيل رمضان صبحي سيؤثر على الأهلى فنياً، ولكن الأهلى لن يغرق برحيله، والدليل أن الأهلى فاز فى غياب رمضان فى 9 مباريات بالدورى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا، الأهلى لمع رمضان بعد دكة هدرسفيلد، وشارك مع المنتخب بعد ذلك.

وتابع: داخل الأهلي، مازالت صدمة رحيل رمضان داخل غرفة خلع الملابس، رغم قوة الإدارة، ولكن التعادل مع الانتاج الحربى فى الجولة الماضية، أدى إلى حالة من التوتر، خاصة مع تفوق الزمالك وبيراميدز.

استكمل: الأهلى فى فترة تراجع المستوى من قبل، ضم رمضان صبحى، وحسين الشحات، وجيرالدو، ياسر إبراهيم، حمدى فتحي، ورمضان قرر الرحيل، ولكن حسين الشحات اختار إجراء جراحة فى وقت غريب جداً، ياسر إبراهيم وجيرالدو غير منتظمين فى اللعب بشكل أساسي، وحمدى فتحى كان مصاباً، ولكن هناك كهربا يعود بعد الإيقاف ومحمد محمود سيعود بعد 6 أيام على الأكثر.

اختتم: فايلر قال للاعيبة اللى حصل حصل، وهدأ اللاعبين، من أجل إعادة الحسابات، ومنذ مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر مروراً بسموحة وإنبى والانتاج هناك تراجع فى أداء الأهلي.