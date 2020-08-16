الخليج 365 يكشف.. اتحاد الكرة يُحقق مع حارس المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

تواجد أحمد مسعود، حارس مرمى النادي المصري البورسعيدي في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم للخضوع للتحقيقات بشأن الجدل المثار حول إصابات كورونا بالفريق.

ورفض المصري خوض مباراة الإسماعيلي في الدوري ولم يتواجد بملعب الجيش ببرج العرب بسبب إصابات كورونا بالفريق، بينما أكد اتحاد الكرة عدد الإصابات أقل من 10 لاعبين.

وصرح مصدر مسؤول لمصراوي، أن حارس المصري يتواجد في مقر اتحاد الكرة بشأن الخضوع لتحقيق لسؤاله عن بعض الأمور المتعلقة بالمسحة الطبية التي اجراها مع الفريق.

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وأشار المصدر، أن مسعود سوف يخضع لمسحة طبية جديدة أيضا داخل مقر اتحاد الكرة.

وصرح مسعود تلفزيونياً في وقت سابق أنه أجرى مسحتين بشكل منفرد وتبين أنه ليس مصاباً بفيروس كورونا.

وكان وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قد أعلن عن فتح تحقيقاً بشأن معرفة بعض الحقائق المتعلقة بأزمة إصابات كورونا في النادي المصري.

وقال العطار في تصريحات تلفزيونية سابقة أن هناك معلومات تشير الى قيام لاعب بإجراء المسحة بدلاً من أخر، بجانب خوض المصري لمباراة ودية بعد لقاء الزمالك مباشرةً، وحضور اللاعبين لبعض المناسبات.