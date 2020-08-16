أسوان يوضح لمصراوي.. هل تُنقل مواجهة الأهلي إلى استاد السلام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أن مواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز لن تُنقل إلى "استاد الأهلي WE السلام".
ويستأنف الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بمواجهة أسوان في الجولة الـ20 للمسابقة غدا الإثنين.
وقال أمين، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "مباراتنا أمام الأهلي ستقام على ملعب استاد القاهرة وفقا لما هو محدد لها".
وأضاف: "لا يوجد تغيير لمكان إقامة المباراة إلى استاد السلام".
وأتم عضو مجلس إدارة أسوان قائلا: "سيغيب كل من فادي فريد وأوميد أوكري ومحمد رزق عن مواجهة الأهلي بداعي الإصابة".
ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 53 نقطة، ويأتي أسوان في المرتبة الـ13 بجدول الترتيب وفي جعبته 19 نقطة.
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